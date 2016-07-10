Бубнов: «Португальцы могут преподнести сюрприз в финале»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как сложится финал Евро-2016 между сборными Португалии и Франции, который начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Португалия – очень неудобный для Франции соперник. Закрыть лидеров португальской команды будет тяжело. Пара стандартов, которые реализует, например, тот же Роналду – и вот уже у французов проблемы. А на стандарты Португалия наверняка будет рассчитывать, играть будет от обороны, так как понимает, что открываться в матче с французами опасно. И хозяевам турнира будет непросто справиться с такой тактикой своего соперника. И хоть поставил бы я на победу французов, допускаю, что португальцы могут преподнести сюрприз», – заявил Бубнов.