Луческу: «Надеюсь, «Зенит» купит креативного игрока»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Лиона» (1:2).

— В первую очередь я рассматриваю эти игры как тренировочные. Конечно, важен и результат, потому что он создает энтузиазм в тренировочном процессе. Но я уже говорил, что в отсутствие игроков основного состава мне было важно увидеть во всех этих матчах молодых футболистов, посмотреть на будущее этой команды.



Много говорилось о том, что молодых игроков здесь не используют, и я попытался во всех этих матчах сделать это, а мы участвуем, в принципе, во встречах международного уровня. Это оказалось не так просто и для них, и для команды в целом. Они пока не привыкли брать на себя большую ответственность, для этого нужно больше игровой практики такого уровня, который есть сейчас, и тогда они получат бóльшую уверенность, потому что на сегодняшний день те ошибки, которые они допускают, совсем детские.



В этих матчах мы использовали 17 игроков из второй команды. Они должны пользоваться отсутствием футболистов основного состава и должны расти от игры к игре. К сожалению, допускаются ошибки технического плана, которые часто приводят к взятию ворот. Плюс мы чуть-чуть меняем нашу игру и порой рискуем. Хочу, чтобы команда выходила из обороны только через пас, а не так, как было раньше, и контролировала мяч больше.



К сожалению, пока это очень сложно дается. Из того, что я видел, анализируя матчи прошлого сезона, вся игра буквально строилась за счет треугольника Витсель — Данни — Халк. Их отсутствие, естественно, приводит к тому, что нужны другие взаимодействия, и, к сожалению, они не очень легко даются. Плюс ко всему меня волнует функциональное состояние команды, поэтому мы не отказываемся от тренировок в день игры, как было и сегодня. Это как тест для молодых ребят: тренироваться утром, а вечером выйти на международную игру, поэтому они должны через эти матчи набирать форму.



По большому счету, я не могу предъявить претензии к функциональному состоянию, а вот в плане решений, которые они допускают на фоне усталости, большие претензии есть. Видели, наверное, какие ошибки допустили сегодня, например, Чернов и Могилевец. Элементарные, детские, которые на таком уровне не прощаются. Плюс было много моментов во втором тайме, когда центральные защитники позволяли получать мяч за спиной. Такие ошибки можно исправить, для этого и нужны такие матчи международного уровня.



Пока молодым игрокам дается больше возможностей играть, им нужно брать больше ответственности на себя, потому что если они не покажут себя, то на их место придут другие. До начала чемпионата я им позволю провести еще несколько игр на таком хорошем уровне. Я рискую результатом, а они должны показывать себя, чтобы я мог определиться с ними и знать, каково их будущее.



Долгов, Евсеев, Могилевец должны показывать себя, и их уровень позволяет это делать. Они должны показать, что претендуют на игру в составе «Зенита». Жду, конечно, и остальных, чтобы они как можно быстрее начали работать в общей группе. По большому счету, мы еще ни разу не видели оптимальный состав «Зенита». В каждой из игр было 4–5 опытных футболистов, а команда в целом была разбавлена молодыми игроками.



— И еще один актуальный вопрос: как «Зенит» будет жить без Халка?

— Будет очень сложно перестраиваться. Дело не только в потере Халка, но и в потере Данни, который еще долго не будет играть. Сложно играть той системой, которая игралась раньше. Часто играли длинными передачами, подбирали мяч, и вся надежда была на индивидуальное мастерство Халка. Будем надеяться, что, может быть, приобретем креативного игрока, который сможет помочь команде прибавить в атакующих действиях. Пока на этих позициям использовали Могилевца, использовали Евсеева, которые здесь росли и считаются будущим «Зенита».



Впереди еще несколько матчей, мы сделаем выводы чуть позже. Будущее я вижу в том, чтобы играть в атакующий футбол, потому что у нас нет индивидуально сильных игроков, которые могут решить исход матча за счет индивидуальных действий, как было раньше. Поэтому нужно будет выходить из обороны, попеременно обыгрывая прессингующих соперников, и создавать численное преимущество в атакующих действиях.



В этих играх у нас были конкретные задачи — четкий выход из обороны и связь с линией атаки, но молодые игроки их не очень хорошо осуществляли. Мы не можем говорить об оптимальном составе, потому что тот же Бавин, который постоянно играет правого защитника, действует на не самой оптимальной для себя позиции и чувствует себя неуютно. Не вижу пока никакой проблемы, но не хотелось бы, чтобы более опытные игроки потеряли уверенность, потому что эти результаты ее не добавляют.



Самыми важными на этом сборе будут последние две игры, когда, я надеюсь, подойдут все футболисты и будут уже в составе. Плюс я надеюсь, что решится проблема креативного игрока, который будет связывать линию обороны с линией атаки.