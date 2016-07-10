Роналду никогда не забивал топ-сборным

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить ни одного гола в матчах с европейскими топ-сборными – Англией, Испанией, Италией, Германией и Францией. В общей сложности против этих команд он провел 1353 минуты на поле.

Чаще всего форвард забивал сборной Армении – пять голов. По четыре мяча Роналду отправил в ворота Голландии, Эстонии и Швеции, по три – Люксембурга, Северной Ирландии, Бельгии и Дании.

По два гола от Криштиану получили сборные России, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана, Чехии, Боснии, Кипра, Камеруна и Венгрии, по одному – Латвии, Греции, Словакии, Ирана, Польши, Финляндии, Аргентины, Исландии, КНДР, Эквадора, Панамы, Хорватии, Ганы и Уэльса.