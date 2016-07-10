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Роналду никогда не забивал топ-сборным

10 июля 2016, 00:22
29

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить ни одного гола в матчах с европейскими топ-сборными – Англией, Испанией, Италией, Германией и Францией. В общей сложности против этих команд он провел 1353 минуты на поле.

Чаще всего форвард забивал сборной Армении – пять голов. По четыре мяча Роналду отправил в ворота Голландии, Эстонии и Швеции, по три – Люксембурга, Северной Ирландии, Бельгии и Дании.

По два гола от Криштиану получили сборные России, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана, Чехии, Боснии, Кипра, Камеруна и Венгрии, по одному – Латвии, Греции, Словакии, Ирана, Польши, Финляндии, Аргентины, Исландии, КНДР, Эквадора, Панамы, Хорватии, Ганы и Уэльса.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Франция Роналду Криштиану
Комментарии (29)
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roman230582
1468099662
Аргентина, Голландия не топ сборные?
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melnicn
1468101029
Франции забьет 2
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VikNMar
1468101217
И не забьёт .......!
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dzhanavar
1468102350
Ненависть к Рональду поглашает все мысли... А почему его ненавидять??? Ну фиг с сб.Португалией,они играют неважно. Но если бы наша команда вышла в финал,никого не интересало бы,с какой игрой она этого добилась...
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чей котэ
1468103794
К чему этот высер ,вообще не понятно
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Ден 781
1468107797
А Голандия раньше разве не топ сборная была ? Вы что несете ? Особенно радует попадание туда Англии...Англия топ, а Голандия не топ...автор выпей йаду
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ivanthebest
1468109023
Натянуто за уши... Англия последние лет 20 это не топ-сборная... Мало того что они на крупным чемпах даже в полуфинал не доходят, так порой ещё и пролетали в отборочных...
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MUFC_2000
1468110888
Я смотрю Гризман много топ сборным забивает, тока с залупных пенальти!!! молодец... К чему вообще это ... Месси тоже тока днищам может закладывать, типо Панамам играюищим в 10м по 3 банки, а как бля топ сборная, Финал ЧМ 2014 с Германией 3 финала Кубка Америки, Бразилия, Чили, Чили ... так ОТСОС!!!))) 0 голов за ЧЕТЫРЕ, за ЧЕТЫРЕ блять ФИНАЛА!!!! но он же получает З Мячи, и никто не считает кому он и скока забивает))) Глюк!)
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Zubo
1468115856
Абсурдная статья вызвала справедливый гнев образованных читателей )))
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тигрик
1468130455
То есть Голландия, Аргентина, Бельгия не топ сборные? !
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