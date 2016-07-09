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    «Зенит» готов расстаться с Ломбертсом за 8 миллионов

    Стали известны подробности возможного ухода защитника «Зенита» Николаса Ломбертса из петербургской команды. Отмечается, что руководство сине-бело-голубых отпустит футболиста в том случае, если за него будет предложено как минимум 8 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бельгийца заинтересованы ПСВ, «Шальке-04», «Брюгге» и «Андерлехт».

    В прошедшем сезоне чемпионата России Ломбертс провел 18 матчей. Рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов.

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    Источник: Voetbal International

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    09.07.2016 11:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      rnm 12 июля 2016, 15:34

      У Зенита распродажа легионеров что ли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 9 июля 2016, 17:22

      Продайте всех вообще и переименуйте стадион в "Газмяс арена" если достроите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 июля 2016, 16:34

      Вот и Ломбертс пытается уйти. Но что-то не видно даже на горизонте замен этим замечательным ребятам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 14:14

      Продавайте Все!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 июля 2016, 14:01

      Зенит только и делает что продает....а как же купить то...или с кем они...с дзюбой чемпионат то собрались выигрывать

      1
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      ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 > 3a zenit 9 июля 2016, 17:54

      С долговым и юсуповым наверно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2016, 12:34

      почему так много?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 июля 2016, 11:58

      Дороже рынка не продадут.

      1
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