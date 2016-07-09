Песьяков: «Готов к новому сезону на 85 процентов»

Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков рассказал о своей готовности к предстоящему сезону.

«В это межсезонье контрольный матч с «Рударом» стал для меня непростым, потому что работы в игре почти не было, соперники редко беспокоили опасными ударами. А для вратарей подобные встречи всегда самые сложные. Отсюда и гол, который пропустил.

Хотя мы все еще находимся под нагрузками, могу сказать, что уже процентов на восемьдесят пять готов к сезону. Завтра последняя контрольная игра на этом сборе — с ФК «Сараево». Знаю только одноименный город. А о команде мало что слышал. Но, в любом случае, нам надо побеждать. Показать на поле все, что наработали за это время. Хочется вернуться домой в хорошем настроении. Провести два дня с семьей и отправиться на третий сбор с новыми силами», – сказал Песьяков.