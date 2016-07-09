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    Песьяков: «Готов к новому сезону на 85 процентов»

    Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков рассказал о своей готовности к предстоящему сезону.

    «В это межсезонье контрольный матч с «Рударом» стал для меня непростым, потому что работы в игре почти не было, соперники редко беспокоили опасными ударами. А для вратарей подобные встречи всегда самые сложные. Отсюда и гол, который пропустил.

    Хотя мы все еще находимся под нагрузками, могу сказать, что уже процентов на восемьдесят пять готов к сезону. Завтра последняя контрольная игра на этом сборе — с ФК «Сараево». Знаю только одноименный город. А о команде мало что слышал. Но, в любом случае, нам надо побеждать. Показать на поле все, что наработали за это время. Хочется вернуться домой в хорошем настроении. Провести два дня с семьей и отправиться на третий сбор с новыми силами», – сказал Песьяков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.07.2016 06:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      P0rter 9 июля 2016, 14:25

      Не упусти второй шанс стать основным! Удачи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 9 июля 2016, 10:05

      Удачи в новом сезоне.

      2
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