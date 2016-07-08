Лаудруп: «Спартаку» нереально конкурировать с «Зенитом» и ЦСКА»

Экс-наставник «Спартака» Микаэль Лаудруп не следит за своим бывшим клубом, но при этом признает, что конкурировать с ЦСКА и «Зенитом» красно-белым всегда было тяжело.

«Не слежу за своим бывшим клубом. Знаю о чемпионате России только то, что всех удивил маленький клуб, «Ростов». Он ведь стал вторым, выше «Спартака». Как, кстати, у них дела? 5-е место? Все так же. Ничего не изменилось. ЦСКА и «Зенит» всегда были сильнее, опытнее нас. Я не мог ничего сделать, конкурировать было нереально.

В чем была проблема? Просто я не знал русский. Когда ты не можешь говорить на одном языке с командой, то идеи претворять нереально. Я знаю, что в «Спартаке» работали Эмери и Якин, но результат не приходил. А игроки хорошие были. Дзюба, Быстров. Оба ушли в «Зенит»? Я и говорю: «Зенит», ЦСКА – конкурировать нереально», – заявил Лаудруп.

Напомним, Лаудруп работал в «Спартаке» с сентября 2008 года по апрель 2009 года.