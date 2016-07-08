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    Лаудруп: «Спартаку» нереально конкурировать с «Зенитом» и ЦСКА»

    Экс-наставник «Спартака» Микаэль Лаудруп не следит за своим бывшим клубом, но при этом признает, что конкурировать с ЦСКА и «Зенитом» красно-белым всегда было тяжело.

    «Не слежу за своим бывшим клубом. Знаю о чемпионате России только то, что всех удивил маленький клуб, «Ростов». Он ведь стал вторым, выше «Спартака». Как, кстати, у них дела? 5-е место? Все так же. Ничего не изменилось. ЦСКА и «Зенит» всегда были сильнее, опытнее нас. Я не мог ничего сделать, конкурировать было нереально.

    В чем была проблема? Просто я не знал русский. Когда ты не можешь говорить на одном языке с командой, то идеи претворять нереально. Я знаю, что в «Спартаке» работали Эмери и Якин, но результат не приходил. А игроки хорошие были. Дзюба, Быстров. Оба ушли в «Зенит»? Я и говорю: «Зенит», ЦСКА – конкурировать нереально», – заявил Лаудруп.

    Напомним, Лаудруп работал в «Спартаке» с сентября 2008 года по апрель 2009 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2016 10:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 8 июля 2016, 15:49

      Три слова то и нужно было выучить: нах, пох и до пи..ы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > neveldomha 8 июля 2016, 19:41

      и не только в спартаке! Но и в любой другой работе в России)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 8 июля 2016, 10:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ....в этом сезоне все будет по другому!!!!....цска и зенит будут в середине таблицы...спартак чемпион, вторым - рубин

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 8 июля 2016, 10:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эй.эй.Ростов-чемпион

      -4
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 июля 2016, 10:30

      А Зениту и ЦСКА в ЛЧ конкурировать остальными не реально.

      5
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      ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik > Kano 8 июля 2016, 11:30

      А спартаку в ЛЧ попасть просто не реально

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Betonshik 8 июля 2016, 12:47

      цска со своими похождениями в ЛЧ это посмешище на весь мир. надеюсь адекватные болельщики не гордятся тем что их цска в лч "играет"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 8 июля 2016, 10:18

      Учите русский!

      4
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