Долгов: «Полезно пожить в одном номере с Дзюбой»

Нападающий «Зенита» Павел Долгов, который на сборах в Швейцарии живет в одном номере с Артемом Дзюбой, рассказал о подготовке к новому сезону.

– Вопрос, который вам невозможно не задать. У вас здесь, в Швейцарии, замечательный сосед по номеру.

– Артем Дзюба, да. Он на самом деле сразу хотел со мной жить, как с подопечным.

– А вы сомневались?

– Нет, конечно! Он много подсказывает. Даже после предыдущей игры объяснил, как и в каких моментах действовать. Где-то похвалил, где-то поругал. Ну и шутит, конечно, много. Оба смеемся. Вдвоем вообще жить интереснее. Я бы сказал, что когда выходило так, что мы были по одному, то это был для нас, молодых, такой нонсенс. И, само собой, уже то, что я живу с таким соседом, это очень полезно.

– Он вернулся с Евро-2016 в депрессии?

– Рассказывал, что первые дни да, было очень тяжело. Потом уже рядом с семьей стало полегче.