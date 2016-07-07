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    Товарищеские матчи. «Краснодар» разгромил софийский ЦСКА, «Арсенал» обыграл «Истру 1961»

    В товарищеском матче «Краснодар» разгромил ЦСКА из Софии со счетом 5:2. В составе победителей два гола забил Маурисио Перейра, по одному разу отличились Вандерсон, Ари и Рикардо Лаборде. За болгарский клуб забивали Густаво Кулма и Кирил Десподов.

    В другой встрече «Арсенал» оказался сильнее «Истры 1961».

    Товарищеские матчи

    ЦСКА (Болгария) – Краснодар (Россия) – 2:5 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кулма, 13; 2:0 – Десподов (с пенальти), 25; 2:1 – Вандерсон, 28; 2:2 – Перейра (с пенальти), 49, 2:3 – Перейра, 51; 2:4 – Ари, 75; 2:5 – Лаборде ( с пенальти), 85.

    Арсенал (Россия) – Истра 1961 (Хорватия) – 1:0

    Гол: 1:0 – Стеклов, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 21:10
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 8 июля 2016, 06:32

      Молодцы"БЫКИ"!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 7 июля 2016, 21:21

      Они вообще играли или пенальти тренировали?

      -1
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