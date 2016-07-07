Мутко: «Новому главному тренеру сборной России будет дана рекомендация учесть поведение Мамаева и Кокорина»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что новому главному тренеру сборной России будет дана рекомендация учесть поведение футболистов национальной команды Павла Мамаева и Александра Кокорина. Напомним, во время отпуска в Монте-Карло игроки за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

«Мы не можем влиять на мнение главного тренера, но ему будет дана рекомендация учесть эту ситуацию с поведением футболистов

У спортсменов должна быть профессиональная этика, нужно нести ответственность за вид спорта, который представляешь. Эти ролики с вечеринки в Монако показывают их отношение к футболу. Когда Кокорина обыграли, он уже через пять метров бросил бежать. Почему?» – сказал Мутко.