Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Новому главному тренеру сборной России будет дана рекомендация учесть поведение Мамаева и Кокорина»

Мутко: «Новому главному тренеру сборной России будет дана рекомендация учесть поведение Мамаева и Кокорина»

7 июля 2016, 12:35
27

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что новому главному тренеру сборной России будет дана рекомендация учесть поведение футболистов национальной команды Павла Мамаева и Александра Кокорина. Напомним, во время отпуска в Монте-Карло игроки за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

«Мы не можем влиять на мнение главного тренера, но ему будет дана рекомендация учесть эту ситуацию с поведением футболистов

У спортсменов должна быть профессиональная этика, нужно нести ответственность за вид спорта, который представляешь. Эти ролики с вечеринки в Монако показывают их отношение к футболу. Когда Кокорина обыграли, он уже через пять метров бросил бежать. Почему?» – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Johny Di
1467884657
тренер сам разберётся. Мутко туда лезть не надо
Ответить
kykyi
1467885723
А что. главным тренером назначат дебила, который сам читать и включать телевизор не умеет? Похоже он должен будет только указивки начальников выполнять.
Ответить
ArReal
1467887395
Хиддингу или Пееллигрини будет насрать на Ваши рекомендации...
Ответить
FanatSerj
1467887767
как вы уже с ними за долбали все, нашли главную проблему в российском футболе, с себя суки сначала начните, кто их такими сделал, кто им насыпает, да да именно насыпает такое баблище ? А потом хотите, чтобы 25 летний пацан сидел дома с миллионами и с горя пил разливное пиво с соседнего подъезда? Ну разве не дебилы а?
Ответить
отдай мои вещи
1467888102
Туморо… ну, туморо митинг будет евро ассоциэйшн. Может, будет рекомендайшн нашионал сейшн из э евро. Мэйби из ситуэйшн (с) Мутко. Мутного надо гнать в первую очередь!
Ответить
ArReal
1467888696
Надеюсь кто нибудь уже прислушается и к нашим рекомендациям и выгонит Мудко из кабинета!!!!???
Ответить
pipetochka
1467890006
Да как вообще воможно, чтобы министром спорта и президентом РФС был один и тот же человек! Это пиз...ц просто! Сколько нам еще это все говно терпеть....
Ответить
мистер никто
1467891173
давайте все вместе что то с этим мутко делоть эта мудила только воду мутин ,а сам как и игроки только ля ля ля и все
Ответить
sergey_86-76
1467894342
уже заготовлены отговорки после следующего провала. новый не сыгранный состав, давление со стороны болельщиков и прессы и разные другие бла-бла-бла. Мутко - позор, иди к черту.
Ответить
mcsinij
1467895342
Ну отдохнули ребята. Что из этого трагедию делать? У всех были бы такие зп тоже так же гудели.
Ответить
Главные новости
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
1
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
4
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
4
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
2
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Все новости
Все новости
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
2
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
5
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
10
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+