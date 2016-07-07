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  • Рейнгольд: «Мамаев и Кокорин – отражение практически всей сборной России»

Рейнгольд: «Мамаев и Кокорин – отражение практически всей сборной России»

7 июля 2016, 12:26
17

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о поступке футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые во время отпуска в Монте-Карло за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

«Ребята гуляют так же, как и на футбольном поле. С отвращением смотрю на все то, что происходит вокруг нашей и сборной и ее футболистов. Здесь бы траур устроить, извиниться перед болельщиками за то безобразие, которое они устроили на Евро-2016, а происходит все наоборот. Национальная команда была слабейшей на чемпионате Европы, – это с ума сойти! Неужели у людей нет вообще ни стыда, ни совести? Мамаев и Кокорин – отражение практически всей сборной. Я не вижу в СМИ, чтобы кто-то из футболистов сильно переживал из-за случившегося во Франции.

Это крайне неприятная история. Мамаев и Кокорин также подвели и своих товарищей по сборной. Наверняка они это обсудят между собой. Они обалдели совсем? В России футбольный траур, и вдруг вот такие новости... 250 тысяч евро... с ума сойти! Вот таких футболистов мы воспитали.

Как быть? Никак! Только одно: надо начинать полную футбольную реформу. Речь идет не только о футболистах, но и о чиновниках. Все вверх ногами перевернуть, потому что происходящее в нашем футболе просто недопустимо. Я настаиваю на том, что игрок сборной должен быть примером для молодежи. Речь не только о самом процессе игры, но и о поведении вне поля, о внешнем виде и т.п. Мелочей в футболе нет!» – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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STatham
1467884627
Отличная статья. Согласен на 101%
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Serjik78
1467886989
Как обычно попи....дят о коррупции, какие все плохие, что надо отменить лимит и т.д. и т.п. В итоге в лучшем случае найдут козла отпущения, а скорее всего просто все забудут максимум через месяц.
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Pro100Kid
1467886996
Да уж...Вот все смеются над Игнашевичем,а он, по моему мнению, по крайней мере ведет себя прилично,в таком возрасте держит себя в хорошей форме,пусть возраст и дает своё. Хотя бы вели бы себя наши сборники как Игнашевич,а не так как эти "молодые миллионеры"...
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yorgenbarenz
1467890302
Прав Рейнгольд.Надо гнать мокрыми семейными трусами сборную и Мудко со товарищи ! На будущее:Футбольным и,вообще,спортивным сообществом должен командовать бывший отечественный спортсмен с большими спортивными заслугами,а не лупоглазый проходимец с питерской подворотни.Мамаеву можно разрешить исправиться,но с условием-пусть убирает,как знает, с себя наколки.Футбол и дети смотрят ,а он бегает под камеру по полю размалёванный ,как портовая проститутка.
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guron88
1467894342
Перестройка всего футбольного хозяйства - необходима ! Пора, наконец, начинать !
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