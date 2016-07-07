Рейнгольд: «Мамаев и Кокорин – отражение практически всей сборной России»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о поступке футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые во время отпуска в Монте-Карло за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

«Ребята гуляют так же, как и на футбольном поле. С отвращением смотрю на все то, что происходит вокруг нашей и сборной и ее футболистов. Здесь бы траур устроить, извиниться перед болельщиками за то безобразие, которое они устроили на Евро-2016, а происходит все наоборот. Национальная команда была слабейшей на чемпионате Европы, – это с ума сойти! Неужели у людей нет вообще ни стыда, ни совести? Мамаев и Кокорин – отражение практически всей сборной. Я не вижу в СМИ, чтобы кто-то из футболистов сильно переживал из-за случившегося во Франции.

Это крайне неприятная история. Мамаев и Кокорин также подвели и своих товарищей по сборной. Наверняка они это обсудят между собой. Они обалдели совсем? В России футбольный траур, и вдруг вот такие новости... 250 тысяч евро... с ума сойти! Вот таких футболистов мы воспитали.

Как быть? Никак! Только одно: надо начинать полную футбольную реформу. Речь идет не только о футболистах, но и о чиновниках. Все вверх ногами перевернуть, потому что происходящее в нашем футболе просто недопустимо. Я настаиваю на том, что игрок сборной должен быть примером для молодежи. Речь не только о самом процессе игры, но и о поведении вне поля, о внешнем виде и т.п. Мелочей в футболе нет!» – сказал Рейнгольд.