Фернандо покидает «Сампдорию» и вскоре присоединится к «Спартаку»

Полузащитник «Самдории» Фернандо покинет команду. Об этом рассказал главный тренер генуэзского клуба Марко Джампаоло.

«Сейчас наша главная задача – укрепить защиту. Надо найти левого защитника, а также футболиста, который заменит уходящего Фернандо.

Нужно заметить, что из всех игроков «Сампдории» больше всего меня в прошлом сезоне впечатлил именно Фернандо. Он превосходно защищается и участвует в атаках», – сказал Джампаоло.

Ранее стало известно, что Фернандо согласовал условия контракта со «Спартаком». Ожидается, что в ближайшее время сделка будет официально завершена.