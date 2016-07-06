«Спартак» уладил детали контракта с Фернандо

15 это уже почти икра. Посмотрим, что там за Фернандо.
«Спартак» урегулировал все нюансы личного контракта с полузащитником «Сампдории» Лукасом Фернандо, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла. Сделка может состояться в ближайшие несколько дней. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.
В «Сампдории» уже занимаются поисками замены Фернандо. Наиболее вероятно, что его место в команде займет полузащитник «Ромы» Леандро Паредес, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Эмполи».
В прошлом сезоне Фернандо сыграл в Серии А в 35 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.