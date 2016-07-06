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    «Спартак» уладил детали контракта с Фернандо

    «Спартак» урегулировал все нюансы личного контракта с полузащитником «Сампдории» Лукасом Фернандо, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла. Сделка может состояться в ближайшие несколько дней. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

    В «Сампдории» уже занимаются поисками замены Фернандо. Наиболее вероятно, что его место в команде займет полузащитник «Ромы» Леандро Паредес, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Эмполи».

    В прошлом сезоне Фернандо сыграл в Серии А в 35 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 10:28
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 6 июля 2016, 10:46

      15 это уже почти икра. Посмотрим, что там за Фернандо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Untitled-1 6 июля 2016, 10:52

      Смотреть нужно было раньше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Untitled-1 6 июля 2016, 11:03

      Нормальный он. Это тот, из шахты.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 > vladimir-7 6 июля 2016, 11:31

      ну нам остается надеяться, что кто покупает - его уже посмотрели)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 6 июля 2016, 10:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ничего особенного

      -4
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