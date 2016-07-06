Ребров, Зобнин и Джано заявлены за «Спартак-2»

«Спартак-2» подал заявку на предстоящий сезон ФНЛ. В список из 28 футболистов вошли голкипер Артем Ребров, защитник Илья Кутепов, полузащитники Джано Ананидзе и Роман Зобнин, а также нападающий Денис Давыдов.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Ребров, Максименко, Песьяков, Терешкин, Филиппов;
Защитники: Пуцко, Кутепов, Кутин, Лисинков, Лихачев, Хомуха, Шанбиев, Щербаков;
Полузащитники: Джано, Зобнин, Бакаев, Гулиев, Зуев, Леонтьев, Пантелеев, Полубояринов, Савичев, Инодзука, Самсонов, Тимофеев;
Нападающие: Давыдов, Мелкадзе, Федчук.
Источник: ФНЛ