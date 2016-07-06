Широков: «На день рождения хочу выпить чуть меньше, чем Кокорин с Мамаевым»

Полузащитник сборной России Роман Широков, который сегодня празднует день рождения, поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

– Как вы думаете, на какую сумму в день рождения можно будет шампанского выпить?

– Чуть меньше, чем ребята (Александр Кокорин и Павел Мамаев) выпили, если верить газетам.

– Вы дружите с Мамаевым. Обсуждали ли вы фотографию из самолета, которая у него была в Instagram?

– Нет, не обсуждали.

– А ваше личное отношение?

– Я думаю, что он сам понимает, что сделал не совсем правильно, и потом поэтому удалил фото. Я думаю, что, может быть, на эмоциях это было сделано, плюс это такая своеобразная защита от общественности.