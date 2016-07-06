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    «Оренбург» подписал контракты с Прудниковым, Гутором, Жуничем и Бамбой

    «Оренбург» оформил трудовые соглашения с голкипером Александром Гутором, нападающим Александром Прудниковым, а также хавбеками Ивицей Жуничем и Якубом Бамбой. Подробности контрактов пока неизвестны. Напомним, в сезоне-2016/17 клубу впервые в истории предстоит выступить в РФПЛ.

    Последним клубом 27-летнего Гутора было минское «Динамо», за которое он выступал с 2013-го года. Прудников прошедший сезон провел в «Амкаре», сыграв 29 матчей и забив два гола. Жунич перебрался в стан оренбуржцев из луцкой «Волыни», а Бамба – из молдавской «Зари».

    Источник: ФК «Оренбург»

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    06.07.2016 00:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июля 2016, 11:40

      Хм...Думал,что усиления будут с более громкими именами. Посмотрим на них в сезоне, ведь не имена играют в футбол.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 09:49

      Наверное,из нефтяных скважин у них моча потекла !))

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