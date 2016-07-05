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Кокорин будет отправлен в «Зенит-2» и оштрафован

5 июля 2016, 20:09
36

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин будет отправлен во вторую команду за свой поступок во время отпуска. Кроме того, на игрока будет наложен штраф, сумма которого пока неизвестна.

Напомним, Кокорин на пару с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым «зажигали» в одном из ночных клубов Монте-Карло, где угостили всех присутствующих шампанским на сумму 250 тысяч евро. Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» также был переведен в молодежную команду «быков».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (36)
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real1806
1467738940
Два сука ублюдка зажравшихся малолетних
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Apocalypse
1467739281
Отмечали вылет команды с евро?
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AlmazZz93
1467739294
Отличное начало с новым главным тренером. Парень к успеху идет
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Тraumtanzеr
1467740050
Продолжайте завидовать и негодовать.
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Добрый Фей
1467740881
эту тварь (кокорина) на хуй вышвырнуть из команды вообще.. от него толку никакого только деньги получает,а играть как не умел так и не старается даже... лучше б эти деньги на детей пошли...
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alex742
1467741426
нее не отправят.НЕ верю!нет юридической силы)
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Mark_Tolson
1467741486
с одной стороны, я не приветствую наказания за то, что случилось вне рабочего времени. считаю, что у каждого должна быть личная жизнь. как я отдыхаю - не ваше дело. но эти два клоуна меня своими выходками конкретно бесят, так что тут я за расстрел^^ уважаю Краснодар и Зенит за принятые меры. жаль, что это лишь так, припугнули. сезон оба чудика начнут в старте
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Kollljan
1467743278
Тут надо разобраться и найти ответы на целый ряд вопросов. 1. Доказан ли факт покупки Мамаевым и Кокориным бухла на озвученную сумму? Т.е. покажите счет того кабака, где они были. Если доказательства нет, то и нечего мусолить эту тему. 2. Если доказуха есть, то вопрос - это их деньги были или они украли их? Если их, то, ребята, идите все сами знаете куда. 3. В чем их обвиняют? В большой потраченной сумме, или что пьяные пели гимн России? Лично я не вижу преступления ни в первом случае ни во втором. А вижу я в этой бодяге следующее. Для того чтобы увести внимание общества от удручающего состояния нашего футбола, от бездаря Мудко, от позорища Слуцкого, от поганых каналов Матч, нашли двух стрелочников - Мамаева и Кокорина. И будут их теперь делать виноватыми во всех бедах российского футбола. Вот так-то.
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Kano
1467744278
Да пусть гуляют. Прям сами не гуляете. Вон за миллионы долларов заказывают артистов из зарубежа, а тут шампанское за 250 000 которую неизвестно покупали ли они вообще.
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absent32
1467745753
хорошо ребят... в зборной они ни кто!!! и пофиг в принципе на них!!! но меня задевает один вопрос - какого х.. они обязаны перед кем то отчитываться за свой отпуск???! это их личная жизнь! и совсем не важно, что они спустили бабки нажитые российским футболом!!!! это их личная жизнь!!! так может пусть клуб начнет пересчет вытраханых ими баб!!! интересно! вот тут я на стороне мамая и кокоры!!!
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