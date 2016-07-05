Кокорин будет отправлен в «Зенит-2» и оштрафован

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин будет отправлен во вторую команду за свой поступок во время отпуска. Кроме того, на игрока будет наложен штраф, сумма которого пока неизвестна.

Напомним, Кокорин на пару с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым «зажигали» в одном из ночных клубов Монте-Карло, где угостили всех присутствующих шампанским на сумму 250 тысяч евро. Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» также был переведен в молодежную команду «быков».