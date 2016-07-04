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  • Халк: «Был разочарован сразу после перехода в «Зенит». Некоторые игроки проявили неуважение ко мне»

Халк: «Был разочарован сразу после перехода в «Зенит». Некоторые игроки проявили неуважение ко мне»

4 июля 2016, 20:00
28

Нападающий «Шанхай Тэллэйс» Халк, перешедший в китайский клуб из «Зенита», рассказал о том, что ему не понравилось в бывшей команде.

«Самым большим разочарованием был период сразу после приезда. Я ожидал другого приема. Некоторые игроки проявили неуважение ко мне, и это очень огорчило.

К счастью, в скором времени они ушли, и после этого в команде всегда царила отличная атмосфера. Думаю, в «Зените» у меня была очень продуктивная карьера. Сначала все шло не так хорошо, но я перешагнул через это, и после этого мне удалось помочь команде как на поле, так и вне его.

Мы расстались очень хорошо, и как мне кажется, дверь в «Зенит» для меня осталась открытой. Эта команда стала моей семьей, и надеюсь навсегда сохранить с ней добрые отношения. Я с нежностью отношусь как к клубу, так и к Санкт-Петербургу», – сказал Халк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Шэньхуа Халк
Комментарии (28)
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Тraumtanzеr
1467651731
Денисов теперь в фнл.
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Psih86
1467652270
Халк отличный игрок,да и как человек вроде не плохой!!!
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abuker 06
1467653091
Из-за тебя любимый зенит распался
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Sanches 1204
1467657287
Человек ищет где лучше,спасибо тебе и удачи в новом клубе.
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алекс88
1467659513
Продажная мышь
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VReDNiY
1467660259
Бревно
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Inks
1467660489
Халк - это одна из самых позитивных страниц как в истории Зенита, так и российского футбола в целом. Редко у кого-то бывает такая потрясающая харизма. А про то, какой он профессионал - даже и говорить не стоит
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roman230582
1467663641
Удачи Халку, он в то время правильно себя повел, в отличии от наших завистников
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арейская
1467677750
Хорошо помню тот период, когда Деньгизов и К начали гнобить и игнорировать Халка, думала не вытерпит, сбежит, однако он повел себя правильно, не вступая ни с кем в открытую войну, стал делом доказывать свою состоятельность на поле
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Zeff
1467678377
Развалил команду и свалил. Чёрный период в истории Зенита.
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