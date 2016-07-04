Халк: «Был разочарован сразу после перехода в «Зенит». Некоторые игроки проявили неуважение ко мне»

Нападающий «Шанхай Тэллэйс» Халк, перешедший в китайский клуб из «Зенита», рассказал о том, что ему не понравилось в бывшей команде.

«Самым большим разочарованием был период сразу после приезда. Я ожидал другого приема. Некоторые игроки проявили неуважение ко мне, и это очень огорчило.

К счастью, в скором времени они ушли, и после этого в команде всегда царила отличная атмосфера. Думаю, в «Зените» у меня была очень продуктивная карьера. Сначала все шло не так хорошо, но я перешагнул через это, и после этого мне удалось помочь команде как на поле, так и вне его.

Мы расстались очень хорошо, и как мне кажется, дверь в «Зенит» для меня осталась открытой. Эта команда стала моей семьей, и надеюсь навсегда сохранить с ней добрые отношения. Я с нежностью отношусь как к клубу, так и к Санкт-Петербургу», – сказал Халк.