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    Бабаев: «Широков продолжит карьеру в другом клубе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не может обеспечить Романа Широкова постоянным место в основном составе. По этой причине 34-летнему футболисту предстоит искать новое место работы.

    «Мы общались и с самим Романом, и с его агентом. Могу повторить то, что говорил раньше. Исходим в этом вопросе из позиции футболиста, к которой мы относимся с уважением. А она очень проста: Роман хочет постоянно играть.

    С учетом этого, он, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарны ему за тот период времени, проведенный в ЦСКА. Действительно, он имеет право на то, чтобы иметь постоянное место в составе, если он здоров. В ЦСКА это у него в полной мере не получилось. У нас довольно высокая конкуренция», – заявил Бабаев.

    В прошлом сезоне Широков провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2016 18:55
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 июля 2016, 13:46

      да пусть хоть куда идёт,в торпедо армавирское,а вот с результативными действиями автор лажанул,по моему он в первом же матче за коней отличный гол забил

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 5 июля 2016, 09:25

      В Монголию Ромка дуй

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 июля 2016, 22:21

      конец карьере...он и в фнл никому нах не нужен

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июля 2016, 22:16

      В Португалию надо ехать...там он лишним точно не будет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 июля 2016, 22:04

      Есть "Уфа"... Там хоть тренер, а не чучело гороховое...

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 июля 2016, 21:27

      И в другой стране Азии!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 4 июля 2016, 21:17

      Да в Краснодаре всегда рады были,пусть идет туда и сидит пока не состариться.если берут всегда

      -2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 4 июля 2016, 20:47

      Да с такой физикой ему лучше выбрать шахматный клуб.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 4 июля 2016, 20:40

      Сам то не поймет, что его время прошло....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 4 июля 2016, 20:38

      Это ему за драку с Мамаевым, походу)))

      1
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