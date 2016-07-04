Орещук: «Динамо» нужен лишь крайний правый полузащитник»

Спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук рассказал, что трансферная деятельность клуба в текущее межсезонье практически закончена.

«Ждать ли от «Динамо» приобретений? Нам, как я говорил, нужен крайний правый полузащитник. По остальным позициям команда укомплектована», – заявил Орещук.

Стоит отметить, что состав «Динамо» пополнили в нынешнее межсезонье Кирилл Панченко, Сергей Нарубин, Владимир Рыков, Иван Темников, Сергей Терехов, Александр Зотов и Александр Сапета. Следующий сезон столичный клуб проведет в ФНЛ.