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    В среду Муса пройдет медобследование в «Лестере»

    Агент Тони Харрис, который представляет интересы нападающего Ахмеда Мусы, рассказал подробности трансфера своего клиента из ЦСКА в «Лестер». Стороны уже согласовали все условия перехода. Сумма сделки составит 16,6 миллиона фунтов стерлингов.

    «Могу подтвердить, что трансфер уже в финальной стадии. Муса прибудет в Англию в среду, чтобы пройти медобследование», – приводит слова Харриса BBC.

    В прошедшем сезоне Муса провел за ЦСКА 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов. Нигериец присоединился к красно-синим в январе 2012 года, перейдя из голландского «Венло» за 5 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 15:15
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