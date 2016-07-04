«Рубин» подписал контракт с Самбрано

«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником сборной Перу и франкфуртского «Айнтрахта» Карлосом Самбрано. В казанском клубе футболист будет выступать под номером 26.

«Меня очень тепло приняли в коллективе. Мои будущие партнеры по команде – хорошие ребята, в команде очень хорошая атмосфера. Постараюсь радовать болельщиков, буду делать все, чтобы помочь команде добиваться результата и показывать хорошую игру. Что я знаю о российском чемпионате? Нельзя сказать, что много знаю о нем, но следил по возможности. В том числе за «Рубином», когда здесь играли Саломон Рондон и Нельсон Вальдес», – заявил Самбрано.