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    Слуцкий: «ЦСКА может потерять одного игрока и одного приобрести»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал информацию относительно ухода из команды нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что армейцы достигли договоренности о переходе игрока в «Лестер» за 16 миллионов фунтов стерлингов.

    «О переходе можно говорить, когда будет официальная информация. Пока он игрок ЦСКА, я на него рассчитываю. А когда будет другая информация, будем смотреть. У нас поиски нападающего ведутся. Мы можем потерять одного игрока и одного приобрести», – сказал Слуцкий.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ 23-летний нигериец принял участие в 30-ти поединках, забив 13 мячей и сделав пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Мусу в 18 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2016 15:02
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