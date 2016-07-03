Батшуайи подтвердил переход в «Челси»

Форвард «Марселя» Мичи Батшуайи попрощался с болельщиками провансальцев накануне перехода в «Челси».

«Мой уход из «Марселя» в воскресенье оформлен официально. В первую очередь, я хочу выразить слова благодарности всем болельщикам команды, любовь к которой испытываю с детства. В течении двух лет вы поддерживали и любили меня», – написал Батшуайи на своей странице в Instagram.

Как стало известно ранее, 22-летний игрок сборной Бельгии уже прошел медобследование в лондонском клубе. Его переход обойдется синим в 40 миллионов евро.