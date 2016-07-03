Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Крооса и Суареса

«Манчестер Сити» намерен попытаться приобрести хавбека «Реала» Тони Крооса и нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Отметим, что обоих игроков в составе команды хочет видеть новый главный тренер Хосеп Гвардиола. Напомним, Кроос работал под началом испанского специалиста в «Баварии».

Трансферная стоимость полузащитника сборной Германии оценивается в 63 миллиона фунтов стерлингов, за возможный переход одного из лидеров сине-гранатовых «горожане» могут заплатить 85 миллионов.

В минувшем сезоне Кроос провел в Примере 32 матча, отметившись одним голов и 10 результативными передачами. На счету Суареса 40 забитых мячей и 17 голевых пасов в 35-ти поединках.