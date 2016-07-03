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Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Крооса и Суареса

3 июля 2016, 07:41
5

«Манчестер Сити» намерен попытаться приобрести хавбека «Реала» Тони Крооса и нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Отметим, что обоих игроков в составе команды хочет видеть новый главный тренер Хосеп Гвардиола. Напомним, Кроос работал под началом испанского специалиста в «Баварии».

Трансферная стоимость полузащитника сборной Германии оценивается в 63 миллиона фунтов стерлингов, за возможный переход одного из лидеров сине-гранатовых «горожане» могут заплатить 85 миллионов.

В минувшем сезоне Кроос провел в Примере 32 матча, отметившись одним голов и 10 результативными передачами. На счету Суареса 40 забитых мячей и 17 голевых пасов в 35-ти поединках.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Реал Кроос Тони Суарес Луис Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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Red-White Sakhalin
1467534541
Что-то очень маленькие суммы озвученны и кто же их отпустит то к Гвардиоле..
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RЕАLMADRID1902
1467610546
Непонятно только почему он тогда Крооса из Баварии отпустил.
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Black039
1467620809
УДАЧИ!!!
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Protosser
1467621940
Хрен вам, а не Суареса.
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dzhanavar
1467626745
Суарес с Кроосом тики-таки будут играть?!
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