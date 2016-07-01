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Евро-2016. Уэльс обыграл Бельгию и вышел в полуфинал

1 июля 2016, 23:50
39

Сборная Уэльса обыграла сборную Бельгии в четвертьфинале Евро-2016. На гол Раджи Наингголана точными ударами ответили Эшли Уиллиамс, Хол Робсон-Кану и Сэм Воукс.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

Уэльс – Бельгия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Найнгголан, 13; 1:1 – Уиллиамс, 31; 2:1 – Робсон-Кану, 55; 3:1 – Воукс, 85.

Уэльс: Хеннеси, Честер, Уильямс, Дэвис, Гантер, Аллен, Ледли (Кинг, 78), Тэйлор, Рэмзи (Коллинс, 90), Бэйл, Робсон-Кану (Воукс, 80).

Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Денайер, Дж. Лукаку (Мертенс, 75), Витсель, Наингголан, Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Феллаини, 45), Азар, Р. Лукаку (Батшуайи,83).

Предупреждения: Дэвис, 5; Честер, 16; Рэмзи, 75; Алдервейрелд, 85.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Уэльс Бельгия
Комментарии (39)
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regbiN
1467406310
Поставил на Бельгию но рад что они проиграли
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Rednas
1467406520
Магии группы с Россией пока работает) Вперед к чемпионству Европы
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ljrljr0505
1467406921
УЭЛЬС!!!!!!!!!!
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zra78
1467407045
Испанцы вылетели,завтра Немцы или Итальяшки,а какой то мусор в полуфинал попал
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teodogat
1467407289
Еще одна хваленая сборная обделалась, для полного счастья не хватает Италии...
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melnicn
1467407383
Bale&Ronaldo 0-1
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dzhanavar
1467407598
Эти футболисты сб.Уэльса настоящие патриоты своей маленкой РОДИНЫ... Можете сравнивать с игроками самой большой страны в мире...
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cska-62
1467407623
Я не болельщик какой-либо из этих двух команд. Да и оправдывать бельгийского тренера Вилмотса за то, что он держал на поле двух Лукаку почти весь матч, не намерен (особенно – младшего!), равно как и отрицать тот факт, что Уэльс играл на контратаках на грани возможного, но безумно противно, когда УЕФА назначается на такие матчи одиозного судью Скомину… Он подсуживал валлийцам весь матч, а при счёте 2:1 в самом конце матча ещё и не назначил в их ворота два очевиднейших пенальти (на снос Наинголлана и умышленную игру рукой). Чем он руководствовался, я не знаю… Получилась сенсация? Да, она получилась, но с очень мерзким душком…
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Loko_Roma
1467411463
А наши експерты расеянские что-ито там говорили о том, что ельс слабее рашки. експерты такие експерты ежи.
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bumer_moscow
1467414127
красафчиги
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