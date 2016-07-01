Евро-2016. Уэльс обыграл Бельгию и вышел в полуфинал

Сборная Уэльса обыграла сборную Бельгии в четвертьфинале Евро-2016. На гол Раджи Наингголана точными ударами ответили Эшли Уиллиамс, Хол Робсон-Кану и Сэм Воукс.
Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала
Голы: 0:1 – Найнгголан, 13; 1:1 – Уиллиамс, 31; 2:1 – Робсон-Кану, 55; 3:1 – Воукс, 85.
Уэльс: Хеннеси, Честер, Уильямс, Дэвис, Гантер, Аллен, Ледли (Кинг, 78), Тэйлор, Рэмзи (Коллинс, 90), Бэйл, Робсон-Кану (Воукс, 80).
Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Денайер, Дж. Лукаку (Мертенс, 75), Витсель, Наингголан, Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Феллаини, 45), Азар, Р. Лукаку (Батшуайи,83).
Предупреждения: Дэвис, 5; Честер, 16; Рэмзи, 75; Алдервейрелд, 85.
Источник: Бомбардир.ру