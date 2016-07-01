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    В ПСВ нет денег на трансфер Ломбертса

    Технический директор голландского ПСВ Марсель Брандс считает, что его клуб вряд ли сможет выкупить трансфер защитника «Зенита» Николаса Ломбертса из-за высокой суммы.

    «Российский клуб просит за Ломбертса деньги, которые мы никогда не сможем заплатить. Этот трансфер нереален», – приводит слова Брандса Algemeen Dagblad.

    Ранее появилась информация об интересе к бельгийцу со стороны ПСВ, «Аякса», «Брюгге» и «Андерлехта».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2016 17:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 июля 2016, 00:19

      Пусть скинутся и выкупят его. Он так страдает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июля 2016, 18:55

      Зенит наверно задрал сумму как за Халка, но ПСВ и др. клубы не в Китае.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 18:03

      Как сказано в старом анекдоте: Ну, нет ножек - нет конфетки.

      Купите вон себе воспитанника спартаковской Академии, и очень много сэкономите.

      -2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 1 июля 2016, 17:09

      Еще одна ласточка))
      Для китая

      0
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