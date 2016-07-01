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    Голландец Куйперс обслужит матч Франции и Исландии

    Сегодня стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать четвертьфинальный матч Евро-2016 между сборными Франции и Исландии. На этой встрече будет работать голландская бригада во главе с Бьорном Куйперсом. Лайнсменами будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, судьи за воротами – Пол ван Букел и Рихард Лизвельд. В качестве запасных арбитров на матч назначены Милорад Мажич и Далибор Джурджевич из Сербии.

    Напомним, что матч Франции и Исландии состоится в воскресенье, 3 июля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    01.07.2016 13:28
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