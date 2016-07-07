Франция - Исландия

Все равно Исландцы Молодцы! Первый раз играют на Чемпионате и попали в 1/4 финала! - Супер!
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|27 мая, воскресенье
|23:00
|Франция
|3:2
|Исландия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|2
|1
|0
|4:1
|+3
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Албания
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|4.
|Румыния
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
Все равно Исландцы Молодцы! Первый раз играют на Чемпионате и попали в 1/4 финала! - Супер!
С другой стороны еслиб ошибка с определением оффсайди случилась в матче Л Ч в пользу хозяев то могла б и повлиять
наши бы бросили играть после 2_0 ИСЛАНДЦЕВ УУУАААЖЖЖАААЮЮЮ!!!
Германам придётся обороняться много а в атаки по флангам ходить состав с предыдущего матча не подойдёт мягко говоря
Если напрямую попался в руку это да а это был отскочивший мяч и убрать эту самую руку у эвра возможности не было при всём желании время реакции не позволяет
Текст и счёт при трансляции не соответствуют друг другу:на табло 4-0,а уже исландцы забили гол и французы .Кроме того,впервые вижу,что при трансляции "потеряли" пробитие пенальти.Борис
Володя с Москвы чтоли комментирует то аут с угловым путает то нарушения
ЖАБОЕДЫ НА КЛАССЕ!
Немцы есснНо не позволят так спокойно себя нагибать
Всё! Сказка закончена!