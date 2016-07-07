Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Материалы

Франция - Исландия

03.07.2016, Воскресенье, 22:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1/4 финала Франция - Исландия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

27 мая, воскресенье 23:00 Франция 3:2 Исландия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Швейцария 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Албания 3 1 0 2 1:3 -2 3
4. Румыния 3 0 1 2 2:4 -2 1
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 4 июля 2016, 00:10

    Все равно Исландцы Молодцы! Первый раз играют на Чемпионате и попали в 1/4 финала! - Супер!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июля 2016, 23:47

    С другой стороны еслиб ошибка с определением оффсайди случилась в матче Л Ч в пользу хозяев то могла б и повлиять

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +256

    477 3 июля 2016, 23:42

    наши бы бросили играть после 2_0 ИСЛАНДЦЕВ УУУАААЖЖЖАААЮЮЮ!!!

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июля 2016, 23:36

    Германам придётся обороняться много а в атаки по флангам ходить состав с предыдущего матча не подойдёт мягко говоря

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июля 2016, 23:26

    Если напрямую попался в руку это да а это был отскочивший мяч и убрать эту самую руку у эвра возможности не было при всём желании время реакции не позволяет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    Борис Шкурович-Хазин 3 июля 2016, 23:25

    Текст и счёт при трансляции не соответствуют друг другу:на табло 4-0,а уже исландцы забили гол и французы .Кроме того,впервые вижу,что при трансляции "потеряли" пробитие пенальти.Борис

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июля 2016, 23:22

    Володя с Москвы чтоли комментирует то аут с угловым путает то нарушения

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +256

    477 3 июля 2016, 23:19

    ЖАБОЕДЫ НА КЛАССЕ!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июля 2016, 23:17

    Немцы есснНо не позволят так спокойно себя нагибать

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22

    armbarm 3 июля 2016, 22:57

    Всё! Сказка закончена!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 