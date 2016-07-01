«Зенит» сыграет на сборах с «Монако» и «Спортингом»

Опубликовано расписание товарищеских матчей «Зенита» на втором тренировочном сборе, который начнется 5 июля и пройдет в Швейцарии. Контрольная игра с «Легией», запланированная на 2 июля, отменена. Вместо нее в субботу команда проведет двусторонний матч, после чего вернется в Санкт-Петербург.
Расписание товарищеских матчей:
6 июля, 20:00 (по московскому времени), Савьез
«Зенит» – «Сьон»
9 июля, 19:15, Тонон-ле-Бен (Франция)
«Зенит» – «Лион»
13 июля, 20:00, Савьез
«Зенит» – «Базель»
16 июля, время определяется, Лозанна
«Зенит» – «Спортинг»
19 июля, 19:00, Лозанна
«Зенит» – «Монако»
Источник: ФК «Зенит»