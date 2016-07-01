«Зенит» сыграет на сборах с «Монако» и «Спортингом»

Опубликовано расписание товарищеских матчей «Зенита» на втором тренировочном сборе, который начнется 5 июля и пройдет в Швейцарии. Контрольная игра с «Легией», запланированная на 2 июля, отменена. Вместо нее в субботу команда проведет двусторонний матч, после чего вернется в Санкт-Петербург.

Расписание товарищеских матчей:

6 июля, 20:00 (по московскому времени), Савьез

«Зенит» – «Сьон»

9 июля, 19:15, Тонон-ле-Бен (Франция)

«Зенит» – «Лион»

13 июля, 20:00, Савьез

«Зенит» – «Базель»

16 июля, время определяется, Лозанна

«Зенит» – «Спортинг»

19 июля, 19:00, Лозанна

«Зенит» – «Монако»