«Арсенал» отказался от услуг Федотова, Деобальда и Машнева

Тульский «Арсенал» отказался продлевать контракт с 24-летним полузащитником Виталием Федотовым (в первенстве ФНЛ-2015/16 он сыграл в «Арсенале» 32 матча, забил 6 мячей). Кроме того, по обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт с 26-летним хавбеком Павлом Деобальдом (16 матчей, 1 гол), который весеннюю часть минувшего сезона провел в аренде в армавирском «Торпедо». 23-летний полузащитник Максим Машнев (1 матч) отдан в аренду в «Луч-Энергию» из Владивостока.

«ПФК «Арсенал» благодарит Виталия Федотова, Павла Деобальда и Максима Машнева за профессиональное отношение к футболу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в заявлении клуба.