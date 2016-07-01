Блог «Подземка качества» стал победителем Блог-лиги

Завершился июньский сезон Блог-лиги, и у нас новый победитель! Блог «Подземка качества» собрал 43 697 просмотров. Самый первый пост этого автора про лишних футболистов в сборной России на Евро был прочитан более 27 тысяч раз!

Борьба за первое место была нешуточной – лидер менялся с каждым новым постом. Интрига сохранялась до самого конца розыгрыша, и отрыв победителя от ближайшего преследователя составил чуть более 300 просмотров.

Второе место занял триумфатор прошлых сезонов – блог «Футбол в стиле Ретро». За июнь он смог собрать 43 361 просмотр. Самым популярным материалом этого автора стал тест о футболистах, игравших на Евро-2008, – более 7400 просмотров.

На третьей строчке рейтинга оказался блог «121», который вел свою трансляцию Евро-2016, а также искал замену Игорю Акинфееву. Этот блог собрал 24 469 просмотров.

«Бомбардир» поздравляет победителей, которые получают 5000, 3000 и 2000р. соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами до 10 июля по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Июнь».

А июльский сезон уже стартовал! Не забудьте заглянуть в правила Блог-лиги!

Если вы чувствуете в себе талант крутого блогера, то скорее заводите свой блог на «Бомбардире». И вот вам раз подсказка, два подсказка и три подсказка.