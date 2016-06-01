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    Подземка качества Все блоги -

    Пассажиры. 5 человек, которых Слуцкий напрасно взял на Евро

    1 июня 2016
    Леониду Слуцкому все подряд рекомендуют взять других игроков, но не говорят про тех, кто в сборной России играть не должен. «Подземка качества», участник Блог-лиги, призывает исключить из команды сразу пять футболистов.

    Юрий Лодыгин («Зенит»)

    Голкипер «Зенита» на данный момент является третьим по силе вратарем в России, уступая не только Игорю Акинфееву, но и Гилерме. Поэтому, скорее всего, шансы Юрия выйти на поле на Евро крайне малы. Так зачем он в сборной? Есть основной вратарь, есть надежный сменщик, а третьим обычно берут либо яркого юниора, либо заслуженного ветерана. Ни к одной из этих каст Лодыгин не относится. А если вспомнить то, как голкипер с Невы косячил в этом сезоне выбор Леонида Слуцкого станет совсем уж необъяснимым.

    Альтернатива: Сергей Рыжиков («Рубин»), Александр Селихов («Амкар»), Антон Митрюшкин («Сьон»)

    Дмитрий Комбаров («Спартак»)

    Человек «прошел по флангу – навесил не глядя». Человек, которого возюкали на его фланге на Чемпионате мира бельгийцы, но «Эден Азар ничем не удивил». Человек, который чуть было, не разжег конфликт внутри сборной одним необдуманным заявлением. И это все он. Дмитрий Комбаров. Спартаковец настолько засиделся в сборной, что это перестает иметь объяснение. Дмитрий никогда не показывал высокий уровень игры, а в этом сезоне периодически скатывался даже ниже среднего. Фланговые полузащитники и нападающие наших соперников с хищной улыбкой начинают потирать руки.

    Альтернатива: Федор Кудряшов («Ростов»)

    Роман Нойштедтер («Шальке-04»)

    Это вообще кто? И не надо умничать и говорить, что это защитник немецкого «Шальке». Большинство из российских любителей футбола знать – не знали о Романе до того, как началась вся эта катавасия с его натурализацией. С точки зрения политики это решение понятно. Человек из загнивающей Европы обращается к своим корням и просится защитить честь своей исторической родины на футбольном поле. Но по факту мы взяли в команду средненького защитника, который никогда не был нужен бундесманшафт. Роман не знаком ни с кем в сборной, до этого в нее не вызывался. Вполне возможно что Слуцкому его просто навязал кто-нибудь, чья фамилия заканчивается на –утко. Тогда Леониду Викторовичу можно только посочувствовать.

    Альтернатива: Иван Новосельцев («Ростов»), Андрей Семенов («Терек»)

    Роман Широков (ЦСКА)

    «– Зачем на Евро взяли Головина?

    Сборную нужно омолаживать.

    – Хорошо, а почему тогда взяли Широкова, а не Миранчука?

    – У Алексея не хватает опыта».

    Вот такие паноптикальные разговоры можно услышать, если общаться с поклонниками таланта сильно сдавшего Романа Широкова. Он зимой ушел в ЦСКА чтобы поддерживать форму и работать со Слуцким, а в итоге проиграл место в основе юнцу Головину. Широкова называли «русский Пирло». Мастер последнего паса. Диспетчер. Дирижер. Но все это в прошлом. Но Слуцкий, видимо, еще зимой решил, что Роман на Евро поедет и от своего решения не отрекся. Непозволительное упрямство для такого умного человека.

    Альтернатива: Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Ерохин («Ростов»)

    Александр Кокорин («Зенит»)

    Что осталось у Александра Кокорина в футболе кроме громкого имени? Ничего. На примере Федора Смолова, который всегда был подчеркнуто менее талантливым, чем его друг Кокорин, видно, как мог бы играть Александр, прикладывай он хоть какие-то усилия. Но нет. У Кокорина уже все есть. Он не имеет ни малейшей мотивации двигаться вперед, и поэтому этот Евро должен стать эпитафией карьеры талантливого футболиста Кокорина, из Франции вернется уже просто средней руки футболист.

    Альтернатива: Дмитрий Полоз («Ростов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

    Азар, Де Хеа, Кейн и еще 10 крутых футболистов, которые впервые сыграют на Евро

    Рейтинг: 3 Голосов: 64
    Комментарии94
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      Рейтинг: +933

      alll-1 10 ноября 2016, 16:34

      слуцкий сам пассажир и вся его конская дружина во главе с дыркой

      -1
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      Рейтинг: +584

      EvgenyP 24 сентября 2016, 15:45

      Унас вообще и скорость и мышление отстают от хороших сборных- футбол сейчас это не русский хоккей.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 23 августа 2016, 13:25

      Судя по результату все напрасно там были...)))

      Это игра дорогие вы мои...кто то выигрывает ...кто то проигрывает...да и чемпион всего один ..... т.е одни не напрасно поехавшие....

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 августа 2016, 18:57

      "Пассажиром" на ЕВРО-2016, как выяснилось, был только сам Слуцкий.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 июля 2016, 16:57

      Кроме Нойштедтера всех остальных взяли по делу, ага.

      -1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 27 июня 2016, 17:44

      Автор был прав

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > headdevil 30 июля 2016, 16:57

      Не во всём!

      2
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 13 июня 2016, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вратарь постоянно выступающий в ЛЧ - пассажир
      Капитан сборной, что вёл её в отборочных на Евро - пассажир (отдал голевой пасс, выйдя наполе в конце второго тайма)
      Защитник, который отыграл все матчи в бундеслиге (28 лет недавно исполнилось) за Шальке и заняв почти места в ЛЧ - пассажир
      Перспективный нападающий, которого сватают в Арсенал - пассажир
      Судя по таким достижениям пассажир звучит почётно.

      -7
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      Рейтинг: +433

      ssspartak > Lordfrax 27 июня 2016, 14:52

      впринципе вся команда, за исключение голкипера, отыграла как "пассажиры". безвольно и бездарно. а на счет Кокорина поспорю! это не то что пассажир, это простите дно. сколько лет его уже куда то сватают? сколько можно быть перспективным? пора уже результат показывать и стабильность. и я уверен старающий Кержаков который просто пахал всю весну в аренде был более достоин

      4
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > ssspartak 27 июня 2016, 21:15

      балласт

      -1
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      Рейтинг: +10

      Alex Sugar 12 июня 2016, 18:57

      Пассажиры или не пассажиры, рано делать выводы.......не выйдем из группы--вся команда будет пассажирами!!! Выйдем из группы.......это максимум на который можем рассчитывать. Не хочу умничать по поводу того или иного игрока команды. Единственный, кто в это сборной на месте это Слуцкий! А уж кого ему "насоветовали" взять........не наше собачье дело.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 июня 2016, 20:08

      Третьим вратаря можно было любого взять, Хоть Лодыгин, хоть Рыжиков, хоть Ребров. Вообще забыли Крицюка упомянуть, хороший вроде вратарь, в следующем сезоне посмотрим на него в Краснодаре.
      По Комбарову, Нойштедтеру, Широкову полностью согласен
      Кокорина при всем негативе к нему со стороны всех, нужно брать в сборную. Полоз и Жемалетдинов тоже пока не лучший вариант.
      Я бы еще задался вопросом о вызове Торбинского и Юсупова. Вот вместо них уж точно нужно было вызывать Миранчука и Новосельцева (к примеру)

      -3
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 6 июня 2016, 14:14

      Все по делу я бы добавил в пассажиры пару сбитых летчика из защиты.

      -2
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