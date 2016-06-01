Пассажиры. 5 человек, которых Слуцкий напрасно взял на Евро

Леониду Слуцкому все подряд рекомендуют взять других игроков, но не говорят про тех, кто в сборной России играть не должен. «Подземка качества», участник Блог-лиги, призывает исключить из команды сразу пять футболистов.

Юрий Лодыгин («Зенит»)

Голкипер «Зенита» на данный момент является третьим по силе вратарем в России, уступая не только Игорю Акинфееву, но и Гилерме. Поэтому, скорее всего, шансы Юрия выйти на поле на Евро крайне малы. Так зачем он в сборной? Есть основной вратарь, есть надежный сменщик, а третьим обычно берут либо яркого юниора, либо заслуженного ветерана. Ни к одной из этих каст Лодыгин не относится. А если вспомнить то, как голкипер с Невы косячил в этом сезоне выбор Леонида Слуцкого станет совсем уж необъяснимым.

Альтернатива: Сергей Рыжиков («Рубин»), Александр Селихов («Амкар»), Антон Митрюшкин («Сьон»)

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Человек «прошел по флангу – навесил не глядя». Человек, которого возюкали на его фланге на Чемпионате мира бельгийцы, но «Эден Азар ничем не удивил». Человек, который чуть было, не разжег конфликт внутри сборной одним необдуманным заявлением. И это все он. Дмитрий Комбаров. Спартаковец настолько засиделся в сборной, что это перестает иметь объяснение. Дмитрий никогда не показывал высокий уровень игры, а в этом сезоне периодически скатывался даже ниже среднего. Фланговые полузащитники и нападающие наших соперников с хищной улыбкой начинают потирать руки.

Альтернатива: Федор Кудряшов («Ростов»)

Роман Нойштедтер («Шальке-04»)

Это вообще кто? И не надо умничать и говорить, что это защитник немецкого «Шальке». Большинство из российских любителей футбола знать – не знали о Романе до того, как началась вся эта катавасия с его натурализацией. С точки зрения политики это решение понятно. Человек из загнивающей Европы обращается к своим корням и просится защитить честь своей исторической родины на футбольном поле. Но по факту мы взяли в команду средненького защитника, который никогда не был нужен бундесманшафт. Роман не знаком ни с кем в сборной, до этого в нее не вызывался. Вполне возможно что Слуцкому его просто навязал кто-нибудь, чья фамилия заканчивается на –утко. Тогда Леониду Викторовичу можно только посочувствовать.

Альтернатива: Иван Новосельцев («Ростов»), Андрей Семенов («Терек»)

Роман Широков (ЦСКА)

«– Зачем на Евро взяли Головина?

– Сборную нужно омолаживать.

– Хорошо, а почему тогда взяли Широкова, а не Миранчука?

– У Алексея не хватает опыта».

Вот такие паноптикальные разговоры можно услышать, если общаться с поклонниками таланта сильно сдавшего Романа Широкова. Он зимой ушел в ЦСКА чтобы поддерживать форму и работать со Слуцким, а в итоге проиграл место в основе юнцу Головину. Широкова называли «русский Пирло». Мастер последнего паса. Диспетчер. Дирижер. Но все это в прошлом. Но Слуцкий, видимо, еще зимой решил, что Роман на Евро поедет и от своего решения не отрекся. Непозволительное упрямство для такого умного человека.

Альтернатива: Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Ерохин («Ростов»)

Александр Кокорин («Зенит»)

Что осталось у Александра Кокорина в футболе кроме громкого имени? Ничего. На примере Федора Смолова, который всегда был подчеркнуто менее талантливым, чем его друг Кокорин, видно, как мог бы играть Александр, прикладывай он хоть какие-то усилия. Но нет. У Кокорина уже все есть. Он не имеет ни малейшей мотивации двигаться вперед, и поэтому этот Евро должен стать эпитафией карьеры талантливого футболиста Кокорина, из Франции вернется уже просто средней руки футболист.

Альтернатива: Дмитрий Полоз («Ростов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

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