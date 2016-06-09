Нужна ли Акинфееву замена?

5 человек, из которых мы выбираем основного вратаря сборной.

1. Игорь Акинфеев

Вратарь ЦСКА, дебютировавший в основе в 2002 году и сыгравший уже 340 матчей, надежно закрепился в составе нашей сборной. В ней он играет с 2004 года и провел 87 матчей. Занимает 15-е место в списке лучших вратарей XXI века по версии IFFHS. В его карьере была серьезная травма, выбившая его из строя на несколько месяцев. Столкновение и последующий конфликт с Веллитоном подчеркнул эмоциональность и принципиальность нашего основного вратаря. Опыт и техника – вот его главные козыри. Пусть в его карьере было несколько неудачных матчей на Чемпионате мира 2014, серия из более чем 35 подряд «мокрых» матчей в Лиге Чемпионов, он не сломался и выходил на поле с гордо поднятой головой, в нужный момент всегда концентрировался на игре. Он всегда оставался и остается надежной опорой нашей сборной. Доверие тренера – это решающий аргумент в пользу Игоря. И пусть многие наши болельщики подшучивают над его игрой и игрой сборной в целом, сейчас, как никогда, нам нужно сплотиться и поддержать нашу сборную на ЕВРО. Просто посмотрите на поддержку сборной Албании, которая не особо блещет своей игрой. Вы поймете все сами.

2. Юрий Лодыгин

Юрий Лодыгин, имея греческий паспорт, с 2013 года привлекается в состав сборной России. В 2013 году он также стал основным вратарём «Зенита» и провел за сине-бело-голубых уже 85 матчей. Его фантастические сейвы в Лиге чемпионов запомнились надолго. В последнее время Юрий Лодыгин пытается переучиться и играть в стиле такого величайшего вратаря современности, как Мануэль Нойер. Правда, в матче со «Спартаком» и сборной Франции это привело к нелепым голам, ведь, если вратарь покидает вратарскую площадь, он должен быть уверен на все 100%, что окажется на мяче первым, а риск в таком деле не приветствуется. Чувство меры иногда подводило Лодыгина, но в «Зените», пока что достойной замены ему нет. Пожелаем ему быть более сконцентрированным и собранней в матчах нашей национальной команды. В сборной конкуренция серьезная и каждую игровую минуту нужно бороться, доказывая тренеру, что ты настоящая стена.

3. Гильерме

Гильерме – натурализованный россиянин, ветеран «Локомотива», за который он играет с 2007 года. Маринато довольно скоростной, уверенный в себе голкипер, полюбившийся всем болельщикам «железнодорожников». Гильерме уже давно разговаривает на русском языке, что ещё больше отождествляет его со сборной России. Ни один принципиальный матч «Локомотива» с другими московскими командами или с «Зенитом» не обходится без его головокружительных сейвов. Будучи в тридцатилетнем возрасте, Маринато Гильерме уже миновал пик своей формы и его участь – это дублирующий вратарь. Дебютировал за России он 26 марта 2016 года в товарищеском матче с Литвой. В принципе, в товарищеских матчах со слабыми соперниками, Гильерме может выходить в старте, но это никак не принижает его профессиональный уровень. По мнению исполкома РФС и главного тренера сборной России – Леонида Слуцкого – Россия должна играть с соперниками, которые не хуже нее. Респект нашему новому соотечественнику, ну а мы продолжаем нашу пятёрку.

4. Артем Ребров

Первую игру в составе красно-белых Ребров провёл в 2011 году. Большую часть прошедшего сезона он был основным голкипером «Спартака», но Сергей Песьяков в последних турах стал подменять его. Это произошло после ошибочного выхода Артёма из ворот а-ля Нойер в матче с «Кубанью», что стоило красно-белым победы. В дерби с ЦСКА Ребров несколько раз спасал «Спартак» благодаря своим фееричным прыжкам и вратарской технике. Леонид Викторович проверял Артема Реброва в товарищеском матче с Хорватией, но дебют за сборную оказался слишком неудачным. 3 мяча, которые пропустил голкипер «Спартака» были берущимися, но волнение, видимо, сыграло свою роль. Этот матч – слишком весомая ложка дегтя в ещё не наполнившейся медом бочке.

5. Сослан Джанаев

Сослан Джанаев, на данный момент, основный вратарь ФК «Ростов», успевший поиграть 6 лет в «Спартаке», а также в «Тереке» и «Алании». В сезоне 2015/2016 признан лучшим вратарём РФПЛ и это действительно что-то значит. Как и Маринато Гильерме, он прошёл пик своей физической формы, но, вдохновляясь сейвами Буффона, продолжает блистать на олимпе российских вратарей. Именно благодаря ему «Ростов» стал одной из самых малопропускающих команд сезона в России. В основную сборную он никогда не призывался (а пора бы), играл лишь в молодежке и дубле. Тренерскому штабу сборной России стоит обратить внимание на опытного, техничного, быстроногого и знающего толк в футболе вратаря, каким является Сослан Джанаев. А теперь вашему вниманию его лучшие сейвы в «Ростове».

Можно сделать вывод, что сейчас у нас довольно много хороших вратарей, но слишком мало перспективных. Да, к молодым и перспективным вратарям можно отнести Селихова, но пока виднеются лишь проблески его таланта. Но через 5-6 лет неизвестно, кто будет основным кипером. Это довольно пугающая загадка, которую сейчас очень трудно разгадать. Пока же пишите свои версии о том, кто должен быть основным вратарем сборной России сейчас.