Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

    6 июня 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2008 года.

    Чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии навсегда останется в сердцах российских поклонников футбола, благодаря успеху отечественных футболистов. Тот турнир подарил массу положительных эмоций от выступления сборной России, добравшейся до полуфинала соревнования, принесшего россиянам бронзовые медали европейского форума.

    Но Евро-2008 – это не только сборная России и Гус Хиддинк. Это и невероятно волевая сборная Турции, и начало четырехлетней гегемонии испанского футбола, и многое другое.

    «Футбол в стиле Ретро» предлагает ещё раз вспомнить тот богатый на эмоции турнир. Тест о футболистах, принявших участие на Евро-2008. Итак, поехали!

    Предыдущие тесты о Евро от блога «Футбол в стиле Ретро»: 2004, 2000, 1996.

    Интересно почитать и посмотреть:

    Туран, Пуйоль, Тольдо и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

    Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

    Маттеус, Руни, Шифо и еще семь самых юных дебютантов в истории чемпионатов Европы

    Руй Барруш, Макси Моралес и еще восемь футболистов, чей рост не превышает 160 сантиметров

    Серхио Рамос, Эссьен, Оуэн и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2005/2006

    Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com, www.gettyimages.com

    Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!

    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 8 июня 2016, 10:21

      89. Ха. Мейрелеш без бороды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Серега М. 7 июня 2016, 15:58

      83%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Milan 1994 7 июня 2016, 10:22

      Ваш результат 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 7 июня 2016, 04:38

      83%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 6 июня 2016, 23:42

      98

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 6 июня 2016, 23:42

      72%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      roma3003 6 июня 2016, 21:46

      78%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      ilya733090 6 июня 2016, 21:44

      70%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24994

      bset 6 июня 2016, 21:39

      100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      MariaG 6 июня 2016, 21:29

      69(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11