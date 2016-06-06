Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2008 года.

Чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии навсегда останется в сердцах российских поклонников футбола, благодаря успеху отечественных футболистов. Тот турнир подарил массу положительных эмоций от выступления сборной России, добравшейся до полуфинала соревнования, принесшего россиянам бронзовые медали европейского форума.

Но Евро-2008 – это не только сборная России и Гус Хиддинк. Это и невероятно волевая сборная Турции, и начало четырехлетней гегемонии испанского футбола, и многое другое.

«Футбол в стиле Ретро» предлагает ещё раз вспомнить тот богатый на эмоции турнир. Тест о футболистах, принявших участие на Евро-2008. Итак, поехали!



Предыдущие тесты о Евро от блога «Футбол в стиле Ретро»: 2004, 2000, 1996.

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Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com, www.gettyimages.com

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