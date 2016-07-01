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Слуцкий: «Сборная России? Следующего раза не будет»

1 июля 2016, 10:35
36

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы в товарищеском матче над «Строгино» (1:0) пообщался с болельщиками.

– Леонид Викторович, спасибо вам!

– Ага, особенно за сборную.

– Ничего, в следующий раз получится!

– Следующего раза не будет...

Напомним, что Слуцкий возглавлял сборную России на чемпионате Европы-2016. Под его руководством национальная команда набрала лишь одно очко в трех матчах группового этапа. После вылета из турнира 45-летний специалист подал в отставку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (36)
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Varnes
1467359280
По итогам выступления нашей сборной, ко всем есть вопросы и претензии. К Слуцкому вопросов меньше всего!
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Kos77
1467360502
Гамбургер понял, что это не его уровень)
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iuda
1467361876
Теперь ждём цска в лиге чемпионов 4 место в группе - уже традиция, которую не сломать
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a-rakhmatov
1467361961
Леня молодец..........дал объективную оценку своей работе и ушел в отставку....у мужика не получилось, пусть попробует другой поднять сборную, мы очень надеемся ......
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alonsobrat
1467362100
ДЕБИЛЫ БЛЯТЬ. слуцкий сборную на евро вывел... то что команда сборной россии донная - с этим ничего не поделаешь, они получили свои бабки за выход на евро, дальше им это нахуй не надо. надо набирать молодую новую сборную, игроков у которых нет таких бешенных зарплат, чтобы они носили как угорелые по полю, дабы привлечь внимание топ клубов из англии и т.д. хули этим надо нашим бревнам ? они получают бешенные бабки за тот же зенит, цска.... им это нахуй не надо, они доигрывают последние годы своей ебаной никчемной жизни и сьебут из футбола. Слуцкий что мог - то и сделал, да были тактические ошибки, но блять, если не играет ебанный дзюба и кокорин что СЛУЦКИЙ сделает??? короче нахуй надо.
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Kos77
1467363230
Только средненький конепроект уровень фезрука))гы-гы
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Sanches 1204
1467376652
На чемпионат он сборную вывести смог,респект и уважуха ему!!Только мне кажется,что на ЧЕ он просто перемудрил,играл бы привычную схему,возможно и вышли из группы.
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Zeff
1467392079
Гинер ЧР купил. А Слуцкий решил, что он тренер. Мордовия не хуже сыграла бы.
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STatham
1467395086
Слуцкому стыдно за позор этих у*одов. Вы же читали все статью про шрам Мамаева?? Если это не блеф - то значит дело было внутри команды. На Евро разборки устраивают. И че это за команда?? Сборная не России а г**на. Не извинений ничего. Сразу свалили все. А те кто не свалил слова кидают - "нам не стыдно" и "ты епанутый?" ....
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Freeman84
1467407177
Слуцкий настоящий мужик и хороший тренер. Слуцкофобы, поймите, дело тут не в тренере, и даже не в команде, а в РУКОВОДСТВЕ. Таких 3,14...сов как мудко нужно сажать на кол!!
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