Слуцкий: «Сборная России? Следующего раза не будет»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы в товарищеском матче над «Строгино» (1:0) пообщался с болельщиками.

– Леонид Викторович, спасибо вам!

– Ага, особенно за сборную.

– Ничего, в следующий раз получится!

– Следующего раза не будет...

Напомним, что Слуцкий возглавлял сборную России на чемпионате Европы-2016. Под его руководством национальная команда набрала лишь одно очко в трех матчах группового этапа. После вылета из турнира 45-летний специалист подал в отставку.

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