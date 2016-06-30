Гол Левандовски в ворота Португалии стал вторым по скорострельности после Кириченко

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 1/4 финала Евро-2016 против Португалии. Данный гол форвард забил спустя 1 минуту 39 секунд после стартового свистка.

Таким образом, забитый Левандовски мяч стал вторым по скорострельности за всю историю чемпионатов Европы. Напомним, рекорд принадлежит бывшему нападающему сборной России Дмитрию Кириченко, которому для гола хватило 1 минуты и 7 секунд.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов