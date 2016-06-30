Чугайнов: «Если будем жить по средствам, то футболисты уровня Халка к нам точно не приедут»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением об уходе из «Зенита» нападающего Халка. Напомним, новым местом работы бразильца стал китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

– Халк – это фигура и личность, ведущий игрок «Зенита», способный в одиночку решить исход матча. С его отъездом чемпионат потеряет. Заменить его будет непросто. Не исключаю, что со временем к нам приедет футболист уровня Халка.

– «Зенит» в свое время заплатил за него 60 миллионов.

– Если будем жить по средствам, то точно никто не приедет. Один Халк Премьер-лигу не вытащит. Надо поднимать уровень других ребят. Лучше пусть приедут 10 добротных игроков, своего рода рабочих лошадок, таких как Вернблум.

– Не удивились, что Халк выбрал китайский клуб?

– Ему 29 лет, предложили 5 миллионов евро в год.