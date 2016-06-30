Диарра требует у «Спартака» 8 миллионов в год

Стали известны подробности возможного возвращения полузащитника «Марселя» Лассана Диарра. Футболист требует у красно-белых зарплату в 8 миллионов евро в год, которые, в частности, пойдут на погашение долга перед другим московским клубом, «Локомотивом», которому француз задолжал 10 миллионов.
Тем не менее, «Спартак» твердо намерен заполучить француза и попробует согласовать более приемлемые условия контракта.
Источник: «Матч ТВ»
В Спартаке идиоты, которые не понимают цен, и с радостью забашляют любую сумму. Иначе как бы это Карпин смог умудриться протратить 250 миллионов на пустой шлак? Федун уж так плакал, так плакал, что с тех пор ни на одного спартаковца без слёз жалости и не взглянешь. Краснобелые лузеры на вечно.