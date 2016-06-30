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Диарра требует у «Спартака» 8 миллионов в год

30 июня 2016, 18:42
43

Стали известны подробности возможного возвращения полузащитника «Марселя» Лассана Диарра. Футболист требует у красно-белых зарплату в 8 миллионов евро в год, которые, в частности, пойдут на погашение долга перед другим московским клубом, «Локомотивом», которому француз задолжал 10 миллионов.

Тем не менее, «Спартак» твердо намерен заполучить француза и попробует согласовать более приемлемые условия контракта.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Диарра Лассана
Комментарии (43)
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Diman67
1467302562
рекетир)
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slavа0508
1467304470
Да нахер он нужен пенсионер и к тому же парень без чести и совести,,,,Халк в Зените столько не получал ,,,,
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ФК Зенит всея Руси
1467305074
Проси больше.

В Спартаке идиоты, которые не понимают цен, и с радостью забашляют любую сумму. Иначе как бы это Карпин смог умудриться протратить 250 миллионов на пустой шлак? Федун уж так плакал, так плакал, что с тех пор ни на одного спартаковца без слёз жалости и не взглянешь. Краснобелые лузеры на вечно.
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Kulimen
1467305095
Если Спартак из жопы выходить не собирается, то пусть Федун подписывает.
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Atom2020
1467306268
вот только нигры с зарплатой в 8 лямов еще не хватало ... тоже мне звезда ...
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Maxim Nik
1467306421
Запросил явно много.
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alp
1467308614
а диарея его не замучает от такого количества бабла?
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семенчик
1467308736
Вот обалдел!
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cska-62
1467308958
Диарра - хороший опорник, хотя и поведения скандального... Но он оценивает себя в две трети Халка?! Крутовато, прямо скажем... Да и неизвестно ещё, как заиграет, как поладит с тренером и с командой... Больше трети Халка я бы не предложил... Риск слишком велик...
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kykyi
1467310057
Таков имидж нашего футбола, хреновый. Этим запросом он говорит: "Хотите, чтобы я угробил свою карьеру, хорошо заплатите за это", примерно.
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