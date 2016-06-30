РФС подтвердил отставку Слуцкого

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий покинет свой пост и сосредоточится на работе с московским ЦСКА. Специалист возглавил национальную команду в августе 2015 года, сумел вывести ее на чемпионат Европы, но завершил групповой этап на четвертом месте.

Напомним, что в качестве основных претендентов на пост главного тренера сборной России называют Станислава Черчесова, покинувшего польскую «Легию» в это межсезонье, и туркменского специалиста Курбана Бердыева, работающего с «Ростовом».