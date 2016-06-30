Маурисио: «Халк был очень важными игроком для нас всех»

Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал переход нападающего Халка в китайский клуб «Шанхай Тэллэйс».

«О такой возможности слышал и раньше. Но окончательно понял, что Халк продолжит карьеру в шанхайском клубе, только во вторник, когда пошли чуть ли не официальные новости из Китая. У этой сделки очень хорошая финансовая составляющая. Как для футболиста, так и для «Зенита». Но это закономерно. Не забивай Халк такие важные голы за наш клуб, не приноси ему победы – такого серьезного контракта, наверное, не было бы. Очень важно, что в «Зените» есть все предпосылки, чтобы каждый мог стать звездой подобного уровня.

Он был очень важным игроком для нас всех. Очевидно, что нам будет его не хватать. Как на поле, так и за его пределами. Халк – очень хороший человек и друг. С другой стороны считаю, что и без Халка у нас очень сильная команда. А благодаря тем средствам, что клуб выручит от его продажи, к нам наверняка придут хорошие новички, и «Зенит» станет еще сильнее», – сказал Маурисио.