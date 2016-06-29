«Интер» отклонил предложение «Атлетико» о покупке Икарди за 50 миллионов

«Атлетико» в летнее трансферное окно рассчитывает приобрести нападающего высокого уровня. Руководство мадридского клуба сделало предложение «Интеру» о покупке форварда Мауро Икарди за 50 миллионов евро, но получило отказ. Сообщается, что миланцы даже не вступили в переговоры о трансфере футболиста, так как в любом случае намерены сохранить своего лидера.

Помимо Икарди в трансферном листе «Атлетико» находятся нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Карлос Бакка.

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