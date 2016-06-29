Панов: «Дель Боске уже постарел»

Бывший игрок сборной России Александр Панов рассказал о впечатлениях от матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании (2:0).

«Я, естественно, болел за Испанию. При всем уважении к Италии, которая сыграла очень хорошо и качественно. Будем объективны – Италия не дала испанцам играть в их футбол, они не смогли контролировать игру, как они это любят делать. Оборонительный рубеж, который итальянцы держали перед своими воротами, практически не давал игрокам Испании приблизиться.

Хотя были моменты. Тот же Пике мог забить, но это было нелогично, потому что Италия выглядела достаточно уверенно и мощно. Я считаю, они заслуженно победили. Висенте дель Боске уже постарел. То чувство, с которым он когда-то завоевывал чемпионат Европы и чемпионат мира, себя исчерпало. Нужны новые личности и идеи игры. Испания стала предсказуемой командой», — сказал он.