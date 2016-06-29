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Халк уже в Шанхае

29 июня 2016, 08:23
31

Нападающий «Зенита» Халк прибыл в Шанхай, где в ближайшее время должен подписать контракт с «Шанхай Теллэйс», сообщает Transfermarkt China.

Напомним, что за нападающего китайский клуб заплатит около 56 миллионов евро.

Халк перешел в «Зенит» в 2012 году из португальского «Порту» и за это время стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Зенит Халк
Комментарии (31)
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JokUr
1467179143
А как же Зенит? Как можно променять эту великую команду на какой-то безамбициозный шлак(((( куда смотрит газпрем(((
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Alex_Koval163
1467179805
Вот что вы завелись то? Ему уже почти 30, через год за него такие деньги уже не предложат. Обидно только Дзюбе, ведь он сразу забивать перестанет.
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kimi2005
1467180357
Удачи!
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ZENIT GOAL
1467181477
Вот ругают наших за то,что у них главный стимул - бабки,а этот сваливает сразу,как только ему больше предложили,хотя что-то там говорил о том,что хочет в Зените карьеру завершить.И его все оправдывают.
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RedWhiteFanS
1467181565
Халк на бабле.
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max81
1467182073
туда ему дорога Китай Катар его уровень
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Kos77
1467187173
Зенька в пердив)))
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VVM1964
1467188620
"Бразилец Халк в своем интервью признался, что не собирается покидать питерский клуб в ближайшее время и, более того, мог бы закончить карьеру в «Зените»." Источник: BestGoal.tv
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Kano
1467189084
Деньги делает Халк. Правильно.
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zohan383
1467189627
может бомжи стадион достроят слава богу))
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