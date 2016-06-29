Халк уже в Шанхае

Нападающий «Зенита» Халк прибыл в Шанхай, где в ближайшее время должен подписать контракт с «Шанхай Теллэйс», сообщает Transfermarkt China.

Напомним, что за нападающего китайский клуб заплатит около 56 миллионов евро.

Халк перешел в «Зенит» в 2012 году из португальского «Порту» и за это время стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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