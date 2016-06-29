«Днепр» прекратит свое существование

«Днепр», по всей вероятности, прекратит свое существование. Сообщается, что владелец клуба Игорь Коломойский не собирается расплачиваться с долгами. «Преемником» днепрян в УПЛ станет команда «Черкасский Днепр» .

Также, по информации источника, некоторые сотрудники «Днепра», небезразличные к судьбе клуба, занимаются поисками инвесторов для восстановления его во второй лиге.

Напомним, «Днепр» участвовал в финале Лиги Европы сезона-2014/15, в котором уступил «Севилье» (2:3).