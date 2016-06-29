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«Днепр» прекратит свое существование

29 июня 2016, 00:58
22

«Днепр», по всей вероятности, прекратит свое существование. Сообщается, что владелец клуба Игорь Коломойский не собирается расплачиваться с долгами. «Преемником» днепрян в УПЛ станет команда «Черкасский Днепр» .

Также, по информации источника, некоторые сотрудники «Днепра», небезразличные к судьбе клуба, занимаются поисками инвесторов для восстановления его во второй лиге.

Напомним, «Днепр» участвовал в финале Лиги Европы сезона-2014/15, в котором уступил «Севилье» (2:3).

Источник: Fcdnipro.com
Украина. Премьер-Лига Днепр
Комментарии (22)
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VikNMar
1467156390
Да ..... от одного еврейчика зависит судьба знаменитого клуба ! Такова нынешняя реальность !
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cska-62
1467157912
Эх, Беня, Беня... Плохо кончит... И шутцпа ему не поможет очередной гешефт сделать... Да и зуб на него, судя по знаменитому заявлению Путина, у самого АБРАМОВИЧА!!!
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солмон
1467167546
Отличный советский футбольный клуб был
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bolela_16
1467173503
Жуть....
Ответить
sargassov
1467174178
Че там Днепр? Московское Динамо и Торпедо никому не нужны, с Днепром пускай сами разбираются
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kella
1467174865
Не согласен Коломойский пидарасс
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westerose
1467175160
Болельщики Днепра- одни фашики!
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levon_man
1467179922
Не знаю, как вы. Но команду жаль. Хорошая у нее история,
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o33uk
1467184368
Всё логично сначала Днепропетровск прекратил существование, стал Днепром, а теперь и сам Днепр начнём забывать.
Если Беня Муд.....ват это Путин виноват.
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firs04
1467189081
Досвидос Днепришка
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