Гендиректор «Крыльев Советов»: «Ткачев сможет помочь команде»

Во вторник утром в клубном офисе «Крыльев Советов» были оформлены все необходимые документы между футбольными клубами ЦСКА и «Крылья Советов» о годичной аренде 27-летнего российского полузащитника Сергея Ткачева. До конца сезона Сергей будет выступать за самарский клуб под номером 77.

«Сергей уже выступал за «Крылья» и прекрасно знаком с Самарой. Этот футболист зарекомендовал себя как грамотный и техничный игрок, который может сыграть на нескольких позициях. Мы уверены, что Сергей отлично впишется в нашу игру и сможет помочь команде добиться необходимых результатов», – отметил после подписания соглашения генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

В прошедшем сезоне Ткачев выступал за «Кубань» и ЦСКА. В общей сложности он провел 24 матча в Премьер-лиге, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.