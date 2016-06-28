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    Ширер: «Мы были абсолютно безнадежны все 90 минут»

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал игру своих соотечественников в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

    «Это был худший матч в исполнении английской сборной из всех, что я когда-либо видел. С начала и до конца мы не боролись и не мыслили на поле – абсолютная безнадежность все 90 минут.

    Еще после матчей в группе я говорил, что Англия недостаточно хороша.

    У Роя не было системы, он не знал своих игроков и использовал неподходящую тактику. В команде были те, кто не заслуживал там быть. Кому в мире могло прийти в голову взять Уилшира? Он не провел ни одного полного матча за последний год. Разве он мог быть достаточно хорош, чтобы представлять Англию?», – сказал Ширер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    28.06.2016 01:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 28 июня 2016, 14:59

      Уилшир хорошо но Ширер прав, не хватило Джеку..не наиграл он свой уровень...не успел...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июня 2016, 09:19

      Как вымотала сборная России англичан! Сдулись робяты,гы-гы !

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 июня 2016, 09:02

      У англичан одно и то же. Выход с группы и просер в 1/8

      6
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 28 июня 2016, 03:44

      такие же неудачники как наши, только ещё большее днище могут хоть как-то обыгрывать, а организованным командам ничего противопоставить не могут

      3
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