Вида понравился Моуринью в матчах Евро и может перейти в «МЮ»

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Transfer Market Web cообщает, что игра хорвата на чемпионате Европы впечатлила нового главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, и португалец хочет пригласить его в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, Вида также входит в сферу интересов «Интера», «Тоттенхэма» и «Эвертона».

На Евро-2016 Вида сыграл три матча, в том числе и игру 1/8 финала против Португалии, после которой Хорватия покинула турнир.