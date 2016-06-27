Англия и Исландия разыграют последнее место в 1/4 финала Евро-2016

В понедельник вечером пройдет заключительный матч 1/8 финала чемпионата Европы-2016. На стадионе «Aльянц Pивьepa» в Ницце встретятся сборные Англии и Исландии.

Англичане являются несомненным фаворитом предстоящего поединка, однако исландцы, покорившие сердца многих футбольных болельщиков на этом турнире, точно не сдадутся без боя.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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